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ПОЛИТИКА

Заседание комиссии по избранию главы САП сорвалось из-за отсутствия кворума. В США заявили о разочаровании

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У САП нет полноценного руководителя с августа 2020 года
У САП нет полноценного руководителя с августа 2020 года
Фото: depositphotos.com

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры не смогла собраться 9 октября для проведения предпоследнего этапа отбора. Об этом сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

"Дату практического задания комиссия определила заранее, было сделано куча протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста", – подчеркнул он.

https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/10158523940554537

Посольство США в Украине в Facebook заявило о разочаровании срывом заседания комиссии.

"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159314394101936

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Теги: США, Украина, Виталий Шабунин, САП
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