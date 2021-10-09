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"Не услышал адекватных объяснений по задержке конкурса". Зеленский призвал комиссию по САП "выполнить свой долг как положено"

Зеленский: Никто не имеет права ставить под угрозу выполнения международных обязательств Украины
Зеленский: Никто не имеет права ставить под угрозу выполнения международных обязательств Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провести "как положено" конкурс. Глава государства 9 октября в Twitter отреагировал на задержку в работе комиссии.

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил в субботу, что комиссия по САП не смогла собраться 9 октября для проведения предпоследнего этапа отбора.

По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

О разочаровании срывом заседания комиссии заявили в посольстве США в Украине.

Зеленский отметил, что "не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП".

"Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", – подчеркнул глава государства.

Как сообщил пресс-центр Офиса президента, с 2019 года "антикоррупционная инфраструктура страны получила всю необходимую политическую основу для эффективной деятельности". В частности, были приняты "необходимые решения для усиления работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и начал функционировать Высший антикоррупционный суд (ВАКС)".

Отмечается, что "в системе антикоррупционных органов особую роль играет САП, от независимости и профессионализма руководителя которой зависит основательность расследований НАБУ и достойное представление обвинения в ВАКС".

Для деятельности конкурсной комиссии по САП созданы все условия, а подготовительная работа была проведена "своевременно и содержательно", отметил Зеленский.

"Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины", – резюмировал президент.

Контекст:

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

В октябре 2020 года Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

В начале августа директор НАБУ Артем Сытник говорил, что конкурс на нового главу САП "находится на паузе" и есть попытки влияния на него.

2 сентября США и Украина обнародовали совместное заявление, в котором Украина обещала немедленно обеспечить избрание новых глав САП и НАБУ.

Теги: Украина, угрозы, конкурс, Владимир Зеленский, НАБУ, президент, САП, деятельность, назначение, заседание, ВАКС
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