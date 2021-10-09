"Не услышал адекватных объяснений по задержке конкурса". Зеленский призвал комиссию по САП "выполнить свой долг как положено"

Зеленский: Никто не имеет права ставить под угрозу выполнения международных обязательств Украины Фото: president.gov.ua

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил в субботу, что комиссия по САП не смогла собраться 9 октября для проведения предпоследнего этапа отбора.

По словам Шабунина, на заседание не явились члены комиссии, которых избрал парламент: Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь.

О разочаровании срывом заседания комиссии заявили в посольстве США в Украине.

Зеленский отметил, что "не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП".

"Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", – подчеркнул глава государства.

Не почув адекватних пояснень щодо затримки конкурсу для обрання нового керівника САП. Члени конкурсної комісії мають виконати свій обов'язок, як належить. Для * ефективність роботи антикорупційних інституцій є пріоритетом. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 9, 2021

Как сообщил пресс-центр Офиса президента, с 2019 года "антикоррупционная инфраструктура страны получила всю необходимую политическую основу для эффективной деятельности". В частности, были приняты "необходимые решения для усиления работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и начал функционировать Высший антикоррупционный суд (ВАКС)".

Отмечается, что "в системе антикоррупционных органов особую роль играет САП, от независимости и профессионализма руководителя которой зависит основательность расследований НАБУ и достойное представление обвинения в ВАКС".

Для деятельности конкурсной комиссии по САП созданы все условия, а подготовительная работа была проведена "своевременно и содержательно", отметил Зеленский.

"Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнение международных обязательств Украины", – резюмировал президент.