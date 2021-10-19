В Украине запустили виртуальный музей российской агрессии

"От идеи до реализации – более года. Первый в мире виртуальный музей вооруженной агрессии России. Кто угодно в мире сможет узнать о фактах, обстоятельствах совершения преступлений, причинах возникновения вооруженного конфликта и его последствиях, восстановить хронологию", – отметил Мамедов.

#ПравоНаПравду Від ідеї до реалізації-понад рік.Перший в світі віртуальний музей збройної агресії * .Будь-хто у світі зможе дізнатися про факти,обставини вчинення злочинів,причини виникнення збройного конфлікту та його наслідки,відновити хронологію https://t.co/B5Ktub8PrH pic.twitter.com/AqRqygOvtI — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 19, 2021

Он считает, что создание такого музея должно помочь предотвратить новые подобные конфликты.

"Право на правду – гарантия неповторения вооруженного конфликта в будущем. И второй важный блок е-музея должен рассказать об эффективном контроле России на Донбассе и попытке захвата южного востока Украины", – подчеркнул Мамедов.

#ПравоНаПравду-гарантія неповторення збройного конфлікту в майбутньому. І другий важлививий блок е-музею має розказати про ефективний контроль * на Донбасі та спроби * щодо захоплення Південного Сходу * . pic.twitter.com/Ol2xiPtY8w — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) October 19, 2021

Виртуальный музей доступен по адресу rusaggression.gov.ua.