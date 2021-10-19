Министр обороны США: Давайте четко говорить, что войну на Донбассе начала Россия

Остин: Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину Фото: ЕРА

"Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Она начала нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины", – подчеркнул Остин.

Он также добавил, что США будут помогать Украине противостоять российской агрессии.

"Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность", – сказал министр.

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.