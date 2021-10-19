Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ

Позиции украинских военных у Песок Донецкой области боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского Донецкой области оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки Донецкой области боевики совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Водяного в Донецкой области боевики стреляли из ручных и автоматических противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку от Крымского Луганской области враждебные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 19 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.