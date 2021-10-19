Таран: Мы ожидаем, что США будут сдерживать Россию от полномасштабной войны на Донбассе

"Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всеми доступными методами сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта, от перерастания его в полномасштабную войну", – сказал Таран.
По его словам, у Украины нет сомнений в поддержке США.
Министр отметил, что Соединенные Штаты понимают важность борьбы Украины за свою независимость.
Ллойд подчеркнул, что боевые действия на Донбассе начались из-за России и США будут помогать Украине противостоять российской агрессии.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.