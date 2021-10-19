Таран: Мы ожидаем, что США будут сдерживать Россию от полномасштабной войны на Донбассе

Таран отметил, что Соединенные Штаты понимают важность борьбы Украины за свою независимость Фото: ЕРА

"Мы ожидаем, что США и в дальнейшем будут поддерживать нашу независимость, нашу территориальную целостность и всеми доступными методами сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего распространения вооруженного конфликта, от перерастания его в полномасштабную войну", – сказал Таран.

По его словам, у Украины нет сомнений в поддержке США.

Министр отметил, что Соединенные Штаты понимают важность борьбы Украины за свою независимость.

Ллойд подчеркнул, что боевые действия на Донбассе начались из-за России и США будут помогать Украине противостоять российской агрессии.