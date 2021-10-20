Утром 20 октября на Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"19 октября российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что во вторник боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Авдеевка (из автоматических станковых гранатометов), Зайцево (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), Гранитное и Лопаскино (из минометов калибра 120 мм).

Стреляли также возле Катериновки (из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Водяного в Приазовье (из минометов калибра 82 мм) и Верхнеторецкого (из автоматических и станковых противотанковых гранатометов).

"На 7.00 20 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Возле Березового враг совершил обстрел из стрелкового оружия. Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", – отметили в пресс-центре.

По его данным, раненого в удовлетворительном состоянии госпитализировали.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подчеркнули в штабе ООС.

Сутками ранее боевики нарушили перемирие семь раз.