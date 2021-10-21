Зеленский: Мы должны быть готовы к любому развитию событий на Донбассе

Зеленский: В разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что несмотря на согласованный в июле 2020 года режим прекращения огня на востоке Украины, там "наблюдаются осложнения" и гибнут украинские военнослужащие.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы надежно защищены", – заявил глава государства.