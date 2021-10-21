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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Мы должны быть готовы к любому развитию событий на Донбассе

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Зеленский: В разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все!
Зеленский: В разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все!
Фото: president.gov.ua

Украина должна быть готова к любому развитию событий на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 октября во время посещения Главного центра подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота в поселке Оршанец Черкасской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что несмотря на согласованный в июле 2020 года режим прекращения огня на востоке Украины, там "наблюдаются осложнения" и гибнут украинские военнослужащие.

"Важно быть сплоченными, ведь в разные времена истории мы не раз доказывали, что когда украинцы вместе, когда объединены, мы можем преодолеть абсолютно все! Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И именно вы, пограничники, будете теми, кто засвидетельствует, что мир наступил, а границы надежно защищены", – заявил глава государства.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

Теги: Россия, агрессия, Владимир Зеленский, обстрелы, война в Украине
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