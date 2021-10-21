Экс-депутата поселкового совета в Донецкой области заочно будут судить за проведение сепаратистского "референдума" в 2014 году

"В мае 2014 года депутат Мироновского поселкового совета Бахмутского района рассмотрел и положительно проголосовал за внесенный в повестку дня сессии вопрос о проведении на территории пгт Мироновский "референдума" о признании так называемой государственной самостоятельности "ДНР", – говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса). Обвинительный акт направлен в Артемовский горрайонный суд.

Обвиняемый находится в розыске.