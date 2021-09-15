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СБУ задержала организатора незаконного "референдума" в Луганской области в 2014 году. Он семь лет скрывался в РФ

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СБУ задержала подозреваемого во время операции в Новопскове
СБУ задержала подозреваемого во время операции в Новопскове
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов незаконного "референдума", который в 2014 году проходил в Луганской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 15 сентября.

Ведомство подчеркнуло, что мужчина семь лет скрывался от украинских правоохранителей в России. СБУ задержала его во время спецоперации в Новопскове Луганской области.

"По данным следствия, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению в Новопсковском районе псевдореферендума о "независимости "ЛНР". Установлено, что он принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, контролировал "подсчет голосов" и отправкк заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск. Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник скрылся в РФ", – говорится в сообщении.

Ранее задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), он был объявлен в розыск.

"СБУ продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного "референдума" 2014 года на востоке Украины. Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры. Еще более 60 материалов производств направлены в суды", – сообщили в СБУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Луганская область, референдум, оккупация, война в Украине, задержание
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