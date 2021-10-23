Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб ООС

Дважды боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Золотого-4. В направлении Красногоровки оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
Дважды российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону Катериновки. В районе Новолуганского позиции ВСУ два раза обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов, а у Новозвановки боевики применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).
Возле Луганского российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.
Вблизи Лебединского и Новоселовки Второй боевики задействовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а в районе Зайцево – стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное, – рассказали в штабе ООС. – Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения".
Отмечается, что на 7.00 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.