ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб ООС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Боевики на Донбассе вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, артиллерии, ПТРК и стрелкового оружия
Боевики на Донбассе вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, артиллерии, ПТРК и стрелкового оружия
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

За сутки 22 октября российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, дважды – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил в Facebook утром 23 октября пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Дважды боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Золотого-4. В направлении Красногоровки оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Дважды российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону Катериновки. В районе Новолуганского позиции ВСУ два раза обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов, а у Новозвановки боевики применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Возле Луганского российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского и Новоселовки Второй боевики задействовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а в районе Зайцево – стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное, – рассказали в штабе ООС. – Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Отмечается, что на 7.00 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1224739174685363

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Теги: Россия, Украина, оружие, Донбасс, вооружение, агрессия, боевики, наемники, Красногоровка, артиллерия, Золотое, гранатомет, Новоселовка, Зайцево, Луганское, Лебединское, ВСУ, обстрелы, украинцы, Катериновка, травма, война в Украине, конфликт, военнослужащий, Новозвановка, Новолуганское, ранение, миномет, ООС, нарушение, ТКГ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"
  "Она глава нашей семьи". Гройсман заявил, что всегда советуется с женой по "новым людям и должностям"
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
  "Нежный, сочный и румяный". Цыпленок табака. Рецепт популярного блюда грузинской и турецкой кухни
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
Судья "Танцев со звездами" Чмерковский прилетел в Украину с женой-танцовщицей. Фото
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Слишком опасные фото", "Какие ракурсы". Тина Кароль оголилась в поддержку нового альбома
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
"Страна в опасности", "Красное сухое – лучший витамин". Аваков рассказал, почему "недруги" не дождутся его смерти
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Михаилу это не очень понравилось". Slavia рассказала, почему пришла на премьеру фильма к бывшему мужу
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
  "Все это мусолили". Экс-участница "НеАнгелов" Вика прокомментировала слухи о романе с Никитиным
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  Опубликовано фото Алека Болдуина после того, как он застрелил женщину-оператора украинского происхождения
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
  48-летний Сеитаблаев после развода прокомментировал слухи об отношениях с молодой возлюбленной
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Жена Меладзе Джанабаева засветила голую грудь
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
Цибульская показала мужа на отдыхе в Турции
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  "Быть миллионером – это успех? Я так не думаю". Гройсман признался, во сколько заработал первый миллион
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
  Билык рассказала, что стало причиной развода с Ахмадовым
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Персик видно", "Вульгарно". Дорофеева снялась в трусах, не прилегающих к телу
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
"Письку видно", "Такой персик". Каменских снялась в микробикини
  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Стало известно, под какой фамилией в РФ работает дочь Сумской и Паперного
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Как Ани Лорак выглядит в своем и чужом Instagram. Фото
Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере
Джамала после вылета из "Танцев со звездами" высказалась о своем партнере
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
"Какая красотка". Ведущая "Танцев со звездами" Онуфрийчук снялась в откровенном платье без белья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS