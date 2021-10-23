Боевики на Донбассе 13 раз открывали огонь по позициям ВСУ – штаб ООС

Боевики на Донбассе вели огонь из пулеметов, гранатометов, минометов, артиллерии, ПТРК и стрелкового оружия Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Дважды боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов вблизи Золотого-4. В направлении Красногоровки оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Дважды российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в сторону Катериновки. В районе Новолуганского позиции ВСУ два раза обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и противотанковых гранатометов, а у Новозвановки боевики применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК).

Возле Луганского российско-оккупационные войска дважды вели обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм.

Вблизи Лебединского и Новоселовки Второй боевики задействовали противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а в районе Зайцево – стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное, – рассказали в штабе ООС. – Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения".

Отмечается, что на 7.00 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.