Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ

В районе Луганского Донецкой области оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Пивденного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского Луганской области боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации оккупантов военные ВСУ открывали огонь, заставив их прекратить обстрелы.

С начала суток 22 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – неподалеку от Золотого-4 Луганской области боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.