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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ

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Раненных среди украинских военных нет
Раненных среди украинских военных нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За прошедшие сутки, 21 октября, боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

В районе Луганского Донецкой области оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

У Пивденного Донецкой области российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского Луганской области боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

На вооруженные провокации оккупантов военные ВСУ открывали огонь, заставив их прекратить обстрелы.

С начала суток 22 октября зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня – неподалеку от Золотого-4 Луганской области боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1224097331416214

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября. 

Теги: Украина, Донбасс, ВСУ, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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