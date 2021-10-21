МИД: Украина допустит к задержанному на Донбассе россиянину Косяку международные организации, чтобы все увидели, кого РФ отправляет воевать

Участие Косяка в боевых действиях на Донбассе иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины, отметили в МИД Фото: Луганська обласна прокуратура / Facebook

Косяк в составе группы вооруженных лиц с повязками Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) под прикрытием проведения работ по разминированию осуществлял разведку оставленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщала украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – сказал Николенко.

Он отметил, что задержание Косяка и его задокументированное участие в боевых действиях на Донбассе в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории Украины.

"Министерство иностранных дел Украины также поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров нормандского формата", – подчеркнул Николенко.