Контрразведка СБУ задержала агента ФСБ, который прошел спецподготовку в составе боевиков на Донбассе

Следствие установило, что гражданин Украины присоединился к незаконным вооруженным формированиям так называемой "ЛНР" и участвовал в противостоянии ВСУ. Также он прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганской области под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным Дикий.

"По заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины для выполнения разведывательных задач", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации). Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.