Резников положительно оценил выводы Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде на Донбассе

По его словам, замечания Венецианской комиссии делятся на замечания о том, что закон диктует исключительно украинское видение событий и видение их дальнейшего развития в будущем, а также замечания по терминологии.

Кроме того, комиссия указывала, что законопроект сводит суть конфликта лишь к межгосударственному измерению (то есть к российскому вмешательству).

"Мы согласны с тем, что законопроект является украиноцентричным – не зря же документы такого вида называются "закон Украины". Было бы странно направлять национальное законодательство в защиту кого угодно, кроме защиты интересов украинского государства и народа – граждан Украины всех национальностей. Что касается терминологии, то действительно в начале законопроекта отмечено, что некоторые термины определены именно для целей настоящего закона и никоим образом не отрицают международные обязательства Украины. Это не является отдельным пониманием международного права, а лишь установлением определенных аспектов для более эффективного правоприменения в тех условиях, в которых мы сейчас находимся", – сказал вице-премьер.

Резников добавил, что почти все рекомендации Венецианской комиссии можно учесть при доработке законопроекта в профильном комитете Верховной Рады, а ряд аспектов будет урегулирован отдельными законодательными актами.