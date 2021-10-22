В результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей – Денисова

Денисова сообщила, что на Донбассе ранены более 3 тыс. детей Фото: Людмила Денісова / Facebook

"Отметила, что длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право – на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3 тыс. – ранены", – написала она.

Денисова добавила, что оккупационные администрации также лишают украинских детей права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования.