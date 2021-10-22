В результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей – Денисова

"Отметила, что длительный российско-украинский военный конфликт нарушает основополагающее право – на жизнь. Вследствие агрессии РФ 158 детей уже погибли, более 3 тыс. – ранены", – написала она.
Денисова добавила, что оккупационные администрации также лишают украинских детей права на обучение на родном языке, свободное передвижение и получение образования.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.