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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 22 октября девять раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных пострадали

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За время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев
За время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Боевики на Донбассе 22 октября девять раз нарушили режим прекращения огня, одного военного ранили. Об этом сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Возле Золотого-4 Луганской области оккупанты два раза стреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки Донецкой области наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1224361304723150

Кроме этого, оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении Катериновки Донецкой области. В районе Новолуганского Донецкой области позиции ВСУ два раза обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле Новозвановки применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского Донецкой области обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Один военнослужащий получил ранение, еще один – боевую травму. Военные находятся в лечебном учреждении, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – заключили в штабе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Теги: Донбасс, боевики, артиллерия, гранатомет, ВСУ, война в Украине, ракеты, война на Донбассе, ранение, травмы
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