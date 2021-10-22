Оккупанты 22 октября девять раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных пострадали

За время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Возле Золотого-4 Луганской области оккупанты два раза стреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки Донецкой области наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.

Кроме этого, оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении Катериновки Донецкой области. В районе Новолуганского Донецкой области позиции ВСУ два раза обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле Новозвановки применили противотанковый ракетный комплекс.

Вблизи Луганского Донецкой области обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Один военнослужащий получил ранение, еще один – боевую травму. Военные находятся в лечебном учреждении, их состояние здоровья удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – заключили в штабе.