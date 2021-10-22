Оккупанты 22 октября девять раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных пострадали

Возле Золотого-4 Луганской области оккупанты два раза стреляли из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В направлении Красногоровки Донецкой области наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм.
Кроме этого, оккупанты два раза открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в направлении Катериновки Донецкой области. В районе Новолуганского Донецкой области позиции ВСУ два раза обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов, а возле Новозвановки применили противотанковый ракетный комплекс.
Вблизи Луганского Донецкой области обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов. Один военнослужащий получил ранение, еще один – боевую травму. Военные находятся в лечебном учреждении, их состояние здоровья удовлетворительное.
"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – заключили в штабе.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.