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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

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Раненного вследствие обстрела со стороны боевиков украинского военнослужащего эвакуировали в лечебное учреждение
Раненного вследствие обстрела со стороны боевиков украинского военнослужащего эвакуировали в лечебное учреждение
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе 22 октября ранили украинского военнослужащего. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

С начала суток российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Золотого-4 боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Красногоровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм, а в сторону Катериновки открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Раненному вследствие обстрела со стороны боевиков украинскому военнослужащему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/343090647613560/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Теги: Россия, Украина, боевики, раненые, украинский военный, ВСУ, обстрелы, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
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