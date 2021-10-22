На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

С начала суток российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Возле Золотого-4 боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Красногоровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм, а в сторону Катериновки открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Раненному вследствие обстрела со стороны боевиков украинскому военнослужащему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.