На Донбассе ранен украинский военный – штаб ООС

С начала суток российские оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Возле Золотого-4 боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Красногоровки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 100 мм, а в сторону Катериновки открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Раненному вследствие обстрела со стороны боевиков украинскому военнослужащему оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести.