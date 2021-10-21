Посол Маркарова: Мы очень хотели бы участия Соединенных Штатов в переговорах по Донбассу, этот вопрос активно обсуждается

Маркарова: Мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить процесс возвращения наших территорий Фото: mof.gov.ua

"Наш ответ относительно этого очень простой и прямолинейный. Мы очень хотели бы участия Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем. Поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий являются ключевыми. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс", – объяснила она.

Маркарова заверила, что Украина будет приветствовать любое участие США в площадках по урегулированию ситуации на Донбассе.

Она добавила, что защита территориальной целостности Украины и противодействие российской агрессии – это вопрос не только защиты Украины, но и ответ на вопрос, работает ли вообще международное право, которым пренебрегла Россия, когда оккупировала украинские территории.