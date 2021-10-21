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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол Маркарова: Мы очень хотели бы участия Соединенных Штатов в переговорах по Донбассу, этот вопрос активно обсуждается

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Маркарова: Мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить процесс возвращения наших территорий
Маркарова: Мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить процесс возвращения наших территорий
Фото: mof.gov.ua

Участие США в переговорах в минском или нормандском форматах по урегулированию ситуации на Донбассе активно обсуждается. Об этом в комментарии "Фактам ICTV" сообщила чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Наш ответ относительно этого очень простой и прямолинейный. Мы очень хотели бы участия Соединенных Штатов как активного участника в переговорах в любых форматах. Мы это активно обсуждаем. Поскольку вопрос восстановления территориальной целостности и вопрос возвращения наших территорий являются ключевыми. Поэтому мы хотели бы приветствовать те страны, которые могут помочь нам ускорить этот процесс", – объяснила она.

Маркарова заверила, что Украина будет приветствовать любое участие США в площадках по урегулированию ситуации на Донбассе.

Она добавила, что защита территориальной целостности Украины и противодействие российской агрессии – это вопрос не только защиты Украины, но и ответ на вопрос, работает ли вообще международное право, которым пренебрегла Россия, когда оккупировала украинские территории.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает вполне приемлемым участие США как в нормандском формате, так и в работе трехсторонней контактной группы.

Выступая на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине 12 июля Зеленский говорил, что действительно хотел бы, чтобы США помогали Украине в решении вопроса мирного урегулирования на Донбассе и деоккупации территорий. "Это будет в нормандском формате, если участники нормандского формата будут за, а Украина точно поддерживает, или же это будет в другом формате – это уже вопрос переговоров", – отмечал президент.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 6 сентября заявил, что Украина "оскорбляет Берлин и Париж", предлагая расширить нормандский формат.

Теги: США, Донбасс, оккупация, переговоры, нормандский формат, война в Украине, минские переговоры, война на Донбассе, Оксана Маркарова, посол
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