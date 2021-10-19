Зеленский и глава минобороны США обсудили вопрос поддержки Штатами Украины на ее евроатлантическом пути – ОПУ

"Министр обороны Соединенных Штатов был проинформирован о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе", – говорится в сообщении.
Остин подчеркнул, что США поддерживают право Украины определять собственную будущую внешнюю политику.
"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве. Вместе с нашими союзниками мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", – написал Остин в Twitter.
My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021
На сайте ОПУ отмечается, что в ходе встречи Зеленский и Остин особое внимание уделили вопросу практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны согласно договоренностям, которые были достигнуты во время визита украинской делегации в Вашингтон.
"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства поблагодарил Остина за материально-техническую помощь, которую США оказывают Украине для усиления возможностей ВСУ в противодействии агрессии со стороны России.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.
По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, вступление Украины в Альянс вынудит Россию принять "активные меры". В ответ на это Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение России о присоединении Украины к НАТО.
Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявлял Зеленский 1 сентября.
Во время визита в Киев Остин отметил, что "ни одна третья страна" не имеет права вето на вступление Украины в НАТО.