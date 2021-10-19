Зеленский и глава минобороны США обсудили вопрос поддержки Штатами Украины на ее евроатлантическом пути – ОПУ

"Министр обороны Соединенных Штатов был проинформирован о мерах, принимаемых для реформирования украинского сектора безопасности и обороны, включая отечественную оборонную промышленность, в соответствии со стандартами НАТО с целью скорейшего достижения критериев членства в Альянсе", – говорится в сообщении.

Остин подчеркнул, что США поддерживают право Украины определять собственную будущую внешнюю политику.

"Спасибо президенту Зеленскому за то, что он принял меня сегодня в Киеве. Вместе с нашими союзниками мы остаемся преданными поддержке права Украины решать собственную будущую внешнюю политику, свободную от постороннего влияния", – написал Остин в Twitter.

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

На сайте ОПУ отмечается, что в ходе встречи Зеленский и Остин особое внимание уделили вопросу практического взаимодействия между Украиной и США в сфере безопасности и обороны согласно договоренностям, которые были достигнуты во время визита украинской делегации в Вашингтон.

"Соединенные Штаты остаются для Украины главным партнером в сфере безопасности и обороны", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил Остина за материально-техническую помощь, которую США оказывают Украине для усиления возможностей ВСУ в противодействии агрессии со стороны России.