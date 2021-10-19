Министр обороны США прибыл с визитом в Украину

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую российскую агрессию", – написал Остин.
Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021
Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.
В Пентагоне сообщали, что в ходе визита в Украину министр обороны США встретится с Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.
"Визит послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также региональное сотрудничество между черноморскими союзниками и партнерами", – говорилось в заявлении.