Министр обороны США прибыл с визитом в Украину

"Приземлился в Киеве. Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую российскую агрессию", – написал Остин.

Контекст:

Остин приехал в Украину в рамках сотрудничества по документам, подписанным Минобороны Украины и Пентагоном в августе этого года, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября.

В Пентагоне сообщали, что в ходе визита в Украину министр обороны США встретится с Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

"Визит послужит возможностью обсудить прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности, необходимых для продвижения ее евроатлантических устремлений, а также региональное сотрудничество между черноморскими союзниками и партнерами", – говорилось в заявлении.