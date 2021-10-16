В Пентагоне рассказали, с кем встретится министр обороны США во время визита в Украину

"Остин в эти выходные отправится в поездку, чтобы посетить Грузию, Украину и Румынию, а также поучаствовать в заседании министров обороны НАТО в Бельгии", – отметили в Пентагоне.

Во время встречи чиновники обсудят прогресс Украины в реализации реформ в сфере обороны, необходимых для продвижения евроатлантических целей Украины, и сотрудничество в Черноморском регионе, сообщили в ведомстве.

"Министерство обороны США поддерживает европейских союзников и партнеров перед лицом дестабилизирующих действий России в критически важном Черноморском регионе, министр обороны ожидает встречи с коллегами и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы подтвердить приверженность США безопасной, стабильной и процветающей Европе", – заявили в министерстве.