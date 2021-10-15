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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минобороны Украины заявили, что ожидают от США поставок новых образцов средств ПВО и ПРО

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В Минобороны надеются, что США сделают шаг навстречу
В Минобороны надеются, что США сделают шаг навстречу
Фото: armyinform.com.ua

Украина ожидает от Соединенных Штатов поставок новых образцов средств противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран журналистам 13 октября, написало агентство "Интерфакс-Украина".

"Относительно новых образцов. Да, мы ожидаем от Соединенных Штатов шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств ПВО и ПРО, которых, к сожалению, в Украине на данное время нет", – сказал Таран.

Министр добавил, что во время визита в Украину министра обороны США Ллойда Остина планируется обсудить имплементацию договоренностей, которые были подписаны в Вашингтоне.

"Договоренности на бумаге – это одно, а их имплементация – это уже другой шаг, шаг вперед. Мы подписали эти документы, подготовили предложения о начале их реализации и сейчас планируем обсудить именно пути реализации, в каком направлении мы пойдем и что именно будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", – пояснил глава Минобороны.

Контекст:

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").

Офис президента Украины 15 сентября выпустил заявление, в котором говорится, что это стало результатом договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы "Железный купол", но и не опровергла ее. Зеленский 20 сентября заявил, что о предоставлении системы "Железный купол" говорить пока рано.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита украинской делегации в Вашингтон в конце августа – начале сентября обсуждался вопрос, как США могут помочь Украине укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.

Теги: США, Вашингтон, ПВО, оборона, Минобороны, ПРО, Андрей Таран, Ллойд Остин
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