В Минобороны Украины заявили, что ожидают от США поставок новых образцов средств ПВО и ПРО

"Относительно новых образцов. Да, мы ожидаем от Соединенных Штатов шага нам навстречу в обеспечении новыми образцами, в первую очередь это касается средств ПВО и ПРО, которых, к сожалению, в Украине на данное время нет", – сказал Таран.

Министр добавил, что во время визита в Украину министра обороны США Ллойда Остина планируется обсудить имплементацию договоренностей, которые были подписаны в Вашингтоне.

"Договоренности на бумаге – это одно, а их имплементация – это уже другой шаг, шаг вперед. Мы подписали эти документы, подготовили предложения о начале их реализации и сейчас планируем обсудить именно пути реализации, в каком направлении мы пойдем и что именно будем делать в соответствии с теми документами, которые были подписаны", – пояснил глава Минобороны.