Кулеба прокомментировал вероятность предоставления Украине "Железного купола"

Так он прокомментировал вопрос о вероятности предоставления Украине батареи Iron Dome ("Железный купол").

"Безусловно, безопасность Украины и все, что способно укрепить обороноспособность Украины, постоянно находится в повестке дня президента, премьер-министра, моей повестке и моего коллеги – министра обороны. Поэтому в Соединенных Штатах мы действительно ставили вопрос того, каким образом Америка может помочь Украине укрепить нашу противовоздушную оборону и противоракетную оборону. В связи с этим обсуждались разные варианты тех технологий, которые Украина может получить или купить в США или при их содействии", – сказал он.

Контекст:

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").

Офис президента Украины 15 сентября выпустил заявление, согласно которому это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы "Железный купол", но и не опровергла ее.

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Армия США купила две системы Iron Dome по просьбе Конгресса, писало издание Defense News в феврале этого года.

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от 4 до 70 км. Сейчас в стране 10 батарей системы.

The National отмечает, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

О желании Украины потратить больше средств на новые системы ПВО, а также о закупке системы, аналогичной "Железному куполу", министр обороны Андрей Таран говорил в мае 2021 года.