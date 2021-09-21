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Зеленский: О "Железном куполе" говорить еще рано, но мы из СМИ слышали сигналы о поддержке США ракетной программы Украины

Зеленский: Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы Украины
Зеленский: Мы в СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы  Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии каналу "Дом" 20 сентября заявил, что в СМИ звучали "сигналы" о поддержке США ракетной программы Украины, но о предоставлении системы "Железный купол" говорить пока рано.

"Мы из СМИ слышали, можно сказать, некоторые сигналы по поводу поддержки ракетной программы  Украины. Имею в виду, что о "Железном куполе" рано еще говорить, но, тем не менее, вы слышали эти сигналы и месседжи от США. Поэтому я думаю, что результаты от нашей поездки точно будут и будут серьезные", – сказал глава государства.

Он также отметил, что в ожидает приезда в Украину делегации США во главе с министром обороны Ллойдом Остином.

Контекст:

Издание Politico 14 сентября, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США, сообщило, что конгрессмены стремятся заставить администрацию президента США Джо Байдена продать или передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батареи Iron Dome ("Железный купол").

Офис президента Украины 15 сентября выпустил заявление, согласно которому это первые результаты договоренностей, которые были достигнуты во время визита главы государства Владимира Зеленского в США.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 15 сентября не смогла подтвердить информацию о возможном получении Украиной от США батареи системы "Железный купол", но и не опровергла ее.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что во время визита украинской делегации в Вашингтон в конце августа – начале сентября обсуждался вопрос, как США могут помочь Украине укрепить противовоздушную и противоракетную оборону.

Систему ПВО "Железный купол" производит израильская оборонная компания Rafael, ее разработали совместно с американской военно-промышленной компанией Raytheon. Армия США купила две системы Iron Dome по просьбе Конгресса, писало издание Defense News в феврале этого года.

Система "Железный купол" работает в Израиле с 2011 года и защищает важные объекты и населенные пункты путем нейтрализации боевых ракет на подлете к цели. Каждая батарея имеет радиолокационную систему и три пусковые установки с 20 ракетами-перехватчиками в каждой из них.

Перехват осуществляется на расстоянии от четырех до 70 км. Сейчас в Израиле 10 батарей системы.

The National отмечает, что "Железный купол" показывает эффективность до 90%, однако система может быть подавлена залповым огнем противника.

"Железный купол" массово использовался в ходе обострившегося в мае 2021 года напряжения между Израилем и Палестиной. Запуск одной ракеты этой системы стоит от $50 тыс. до $80 тыс.

О желании Украины потратить больше средств на новые системы ПВО, а также о закупке системы, аналогичной "Железному куполу", министр обороны Андрей Таран говорил в мае 2021 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Украина, ПВО, оборона, Владимир Зеленский, ракеты
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