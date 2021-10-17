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Глава минобороны США в ходе визита в Украину подтвердит, что двери НАТО открыты – Пентагон

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Остин заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии, отмечается на сайте Пентагона
Остин заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии, отмечается на сайте Пентагона
Фото: EPA

Глава минобороны США Ллойд Остин во время рабочего визита в Украину и Грузию на следующей неделе подтвердит, что двери Североатлантического альянса открыты для двух государств. Об этом сообщается на сайте Пентагона 17 октября.

"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Пентагона "заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии".

"Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии", – подчеркнул Остин.

В Пентагоне сообщали, что в ходе визита в Украину министр обороны США встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Грузия, Пентагон, оккупация, агрессия, конфликт, визит, вступ, перспективы, членство, Ллойд Остин
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