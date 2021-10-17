Глава минобороны США в ходе визита в Украину подтвердит, что двери НАТО открыты – Пентагон

Остин заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии, отмечается на сайте Пентагона Фото: EPA

"Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонительном альянсе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что глава Пентагона "заверит союзников и партнеров в приверженности США их суверенитету перед лицом российской агрессии".

"Мы заверяем и укрепляем суверенитет стран, которые находятся на передовой российской агрессии", – подчеркнул Остин.

В Пентагоне сообщали, что в ходе визита в Украину министр обороны США встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.