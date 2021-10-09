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В Кабмине заявили, что решение о членстве Украины в НАТО лежит "исключительно в политической плоскости"

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Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году
Фото: ЕРА

Решение о вступление Украины в НАТО находится исключительно в политической плоскости. Об этом сообщила в интервью "Радіо Свобода" 9 октября вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

"В 2021 году все страны – члены НАТО подтвердили, что Украина будет членом НАТО. Мы приняли специальное решение СНБО, работаем над государственной программой перехода на стандарты НАТО. Мы уже используем огромный потенциал программ расширенных возможностей. [...] Но ситуация сложная. Сегодня решение о членстве в НАТО лежит в политической плоскости. Абсолютно! Поэтому наиболее приоритетной задачей для нас является формирование консенсуса по поддержанию членства", – пояснила она.

Стефанишина заявила, что вследствие войны на Донбассе и аннексии украинского Крыма произошли изменения внутри НАТО. В частности, в Альянсе ввели отдельную должность заместителя генсекретаря по вопросам новых вызовов в сфере безопасности.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил в июле, что Украина хочет получить от НАТО конкретную информацию о перспективах присоединения к Альянсу. "Если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ", – подчеркивал министр.

Теги: Крым, НАТО, СНБО, Донбасс, реформы, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, Кабмин, Ольга Стефанишина
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