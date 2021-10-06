НАТО может наполовину сократить штат миссии России при Альянсе за враждебные действия

При Альянсе сократят также две должности для россиян.
"Это значительное коллективное действие Альянса. Они решили уменьшить наполовину штат представительства России при НАТО в Брюсселе [с 20 до 10 человек] в ответ на враждебную деятельность РФ. В это понятие входят убийства, шпионаж и другие инциденты, связанные с представителями российской разведки", – объяснила она.
BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others— Sky News (@SkyNews) October 6, 2021
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Хейнс напомнила, что аналогичный шаг НАТО предпринял в марте 2018 года в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Тогда Альянс отозвал аккредитацию семи российских представителей.
"Мы можем подтвердить, что Альянс сейчас сократит количество должностей, которые РФ может аккредитовать при НАТО, до 10", – уточнила Хейнс.
Альянс усиливает защиту в ответ на агрессивные действия Москвы, но все же остается открытым для конструктивного диалога, добавила редактор канала.
Отношения России и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины.
В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.
В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.
В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.
13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.