НАТО может наполовину сократить штат миссии России при Альянсе за враждебные действия

При Альянсе сократят также две должности для россиян.

"Это значительное коллективное действие Альянса. Они решили уменьшить наполовину штат представительства России при НАТО в Брюсселе [с 20 до 10 человек] в ответ на враждебную деятельность РФ. В это понятие входят убийства, шпионаж и другие инциденты, связанные с представителями российской разведки", – объяснила она.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two others



Our security and defence editor @haynesdeborah has the latest



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Хейнс напомнила, что аналогичный шаг НАТО предпринял в марте 2018 года в ответ на отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Тогда Альянс отозвал аккредитацию семи российских представителей.

"Мы можем подтвердить, что Альянс сейчас сократит количество должностей, которые РФ может аккредитовать при НАТО, до 10", – уточнила Хейнс.

Альянс усиливает защиту в ответ на агрессивные действия Москвы, но все же остается открытым для конструктивного диалога, добавила редактор канала.