Большинство украинцев на референдуме проголосовало бы за вступление Украины в НАТО – опрос

В то же время 29,3% опрошенных не поддержали бы присоединение страны к Альянсу.

2,6% граждан не стали бы голосовать на этом референдуме.

Еще 10,7% респондентов затруднились с выбором позиции по данному вопросу либо отказались отвечать.

Опрос проводился с 16-го по 21 сентября среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме не подконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки: 2,4%.