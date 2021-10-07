Лавров на встрече со Столтенбергом обвинил НАТО в "поддержке неонацистов" в Украине – СМИ

Встреча проходила в сентябре во время сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По информации собеседников издания, Лавров прервал Столтенберга и обвинил НАТО "в поддержке неонацистов в Украине и выходе из Афганистана". Также глава российской дипломатии назвал Совет Россия – НАТО "бессмысленным" и пожаловался на то, что члены НАТО "часто объединяются против России".

Столтенберг в ответ выразил обеспокоенность агрессивными действиями России в Украине, ее поддержкой властей Беларуси и "гибридными действиями против союзников по НАТО, включая вмешательство в выборы", – сказал источник.