Столтенберг: Мы наблюдаем рост злонамеренной деятельности России

Столтенберг прокомментировал отзыв аккредитации восьми членов российского представительства при НАТО.

"Это решение не связано с каким-либо конкретным событием, но в течение некоторого времени мы наблюдаем рост российской злонамеренной активности, и поэтому нам нужно проявлять бдительность. И, конечно же, мы должны действовать, когда видим, что члены российской делегации в НАТО проводят деятельность, не соответствующую их аккредитации. Поэтому их аккредитация отзывается", – сказал он.

Контекст:

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала.

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает скрытыми сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.