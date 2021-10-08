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Столтенберг: Мы наблюдаем рост злонамеренной деятельности России

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Столтенберг: Мы должны действовать, когда видим, что члены российской делегации проводят деятельность, не соответствующую их аккредитации
Столтенберг: Мы должны действовать, когда видим, что члены российской делегации проводят деятельность, не соответствующую их аккредитации
Фото: EPA

Высылка восьми членов российской миссии в НАТО связана не с конкретным событием, а с ростом "злонамеренной" деятельности России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 7 октября, расшифровка его заявления опубликована на сайте НАТО.

Столтенберг прокомментировал отзыв аккредитации восьми членов российского представительства при НАТО.

"Это решение не связано с каким-либо конкретным событием, но в течение некоторого времени мы наблюдаем рост российской злонамеренной активности, и поэтому нам нужно проявлять бдительность. И, конечно же, мы должны действовать, когда видим, что члены российской делегации в НАТО проводят деятельность, не соответствующую их аккредитации. Поэтому их аккредитация отзывается", – сказал он.

Контекст:

В июне 2017 года тогдашний глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку.

В июне 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что действия России и Китая существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. В частности, Россия "безудержно" наращивает военную активность, отмечал генсек Альянса.

В мае 2021 года НАТО предложил России провести заседание совместного совета, что Москва проигнорировала

13 июня в интервью телеканалу CNBC Столтенберг сказал, что Североатлантический альянс продолжит увеличивать военный потенциал для противодействия агрессии РФ.

НАТО 6 октября решил выслать восемь членов представительства России при Альянсе, которых считает скрытыми сотрудниками разведки. В Москве пообещали ответ.

Теги: Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
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