В Кремле заявили, что вступление Украины в НАТО вынудит Россию принять активные меры

Песков: Все время все говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО – никто Фото: ЕРА

По его словам, присоединения Киева к Североатлантическому альянсу "стало бы наихудшим сценарием, который выходит за красные линии национальных интересов России".

Как уточнил Песков, "активные меры" со стороны РФ в этом случае будут направлены на "обеспечение собственной безопасности".

"Все время все говорят о концентрации российских войск, а о концентрации войск НАТО – никто", – утверждает он.

Помимо этого, спикер Кремля добавил, что Россия "совершенно не заинтересована" в существовании разделенной Европы.