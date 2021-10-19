РФ и США возобновили диалог по Украине после визита Нуланд – Лавров

Журналисты спросили Лаврова, правда ли, что Нуланд приезжала в Москву договариваться в том числе о присоединении США к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.
"Что касается Виктории Нуланд… Не обязательно быть участником "четверки", превращать [ее] в "пятерку" или "семерку" для того, чтобы помочь урегулированию. У американцев – доминирующее влияние на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, – ответил Лавров. – Поэтому, если поддерживать с ними диалог – а такой диалог у нас возобновился, – Нуланд встречалась с [Дмитрием] Козаком, который у нас курирует – в администрации [президента РФ] – украинскую тематику и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ... Они договорились продолжать контакты... Если американцы действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить действительно очень быстро".
Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.
Визит Нуланд в Москву 11–13 октября анонсировал Госдепартамент США. Основной темой ее встречи с ключевым собеседником Козаком будет украинская тематика, уточняли источники газеты "Коммерсантъ".
12 октября замгоссекретаря США встретилась с заместителем Лаврова Сергеем Рябковым, а 13-го – с Козаком.
Нуланд назвала переговоры с Козаком продуктивными, отмечал в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц. Козак описал диалог с Нуланд как "обстоятельный и конструктивный", стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.
Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.
В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в черный список в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.
Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года. В МИД РФ заявляли, что разрешение приехать в Москву Нуланд получила в обмен на отмену санкций против россиян.