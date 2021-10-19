РФ и США возобновили диалог по Украине после визита Нуланд – Лавров

Журналисты спросили Лаврова, правда ли, что Нуланд приезжала в Москву договариваться в том числе о присоединении США к нормандскому формату переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Что касается Виктории Нуланд… Не обязательно быть участником "четверки", превращать [ее] в "пятерку" или "семерку" для того, чтобы помочь урегулированию. У американцев – доминирующее влияние на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, – ответил Лавров. – Поэтому, если поддерживать с ними диалог – а такой диалог у нас возобновился, – Нуланд встречалась с [Дмитрием] Козаком, который у нас курирует – в администрации [президента РФ] – украинскую тематику и другие вопросы нашего ближнего зарубежья и стран СНГ... Они договорились продолжать контакты... Если американцы действительно готовы поддержать выполнение Минских договоренностей, то дело можно решить действительно очень быстро".

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.