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В Белом доме назвали "конструктивными" встречи Нуланд в Москве. Она говорила о полном выполнении Минских соглашений

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Визит Нуланд в Москву c 11-го по 13 октября анонсировал Госдепартамент США
Визит Нуланд в Москву c 11-го по 13 октября анонсировал Госдепартамент США
Фото: EPA

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, которая с 11-го по 13 октября находится с визитом в России, провела в Москве ряд "довольно конструктивных и продуктивных" встреч. Об этом 12 октября на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Во вторник Нуланд провела переговоры в МИД РФ с замминистра Сергеем Рябковым. По их итогам российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление. В нем говорится, что РФ предложила США снять все ограничения на работу загранпредставительств на территории друг друга. В заявлении также отмечается, что "враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации".   

13 октября Нуланд встретилась с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Нуланд назвала переговоры с Козаком продуктивными, отметил в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: "Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения Минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", – написал Ребхольц.

Козак описал диалог с Нуланд как "обстоятельный и конструктивный", стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.

Контекст:

Визит Нуланд в Москву анонсировал Госдепартамент СШАОсновной темой ее встречи с ключевым собеседником Козаком будет украинская тематика, уточняли источники газеты "Коммерсантъ".

В мае 2019 года Нуланд на слушаниях в Конгрессе США выступила за ужесточение санкций против России. Вскоре после этого Москва включила ее в "черный список" в мае 2019 года. Он был составлен в ответ на антироссийские персональные санкции США.

Нуланд заняла пост заместителя госсекретаря США по политическим делам в апреле 2021 года. В МИД РФ заявляли, что разрешение приехать в Москву Нуланд получила в обмен на отмену санкций против россиян.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, Москва, Виктория Нуланд, Донбасс, Госдепартамент США, Джен Псаки, Дмитрий Козак, МИД России, переговоры, конфликт, визит, Сергей Рябков, встреча
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