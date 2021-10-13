В Белом доме назвали "конструктивными" встречи Нуланд в Москве. Она говорила о полном выполнении Минских соглашений

Во вторник Нуланд провела переговоры в МИД РФ с замминистра Сергеем Рябковым. По их итогам российское внешнеполитическое ведомство опубликовало заявление. В нем говорится, что РФ предложила США снять все ограничения на работу загранпредставительств на территории друг друга. В заявлении также отмечается, что "враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации".

13 октября Нуланд встретилась с замглавы администрации президента России Дмитрием Козаком. Нуланд назвала переговоры с Козаком продуктивными, отметил в Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

"Заместитель госсекретаря Нуланд: "Мы провели продуктивные переговоры с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, разделяемых также Украиной, Францией и Германией и касающихся полного выполнения Минских соглашений и восстановления мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе", – написал Ребхольц.

Under Secretary Nuland: We had a productive discussion with Dmitry Kozak about our shared interests, along with those of Ukraine, France, and Germany, in the full implementation of the Minsk Agreements and the restoration of peace, stability, and Ukrainian sovereignty in Donbas. — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) October 13, 2021

Козак описал диалог с Нуланд как "обстоятельный и конструктивный", стороны договорились продолжить взаимные консультации по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе.

Нуланд заявляла 10 сентября, что Соединенные Штаты готовы принять участие в нормандском формате переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, а также в параллельном с ним процессе. По словам Нуланд, США сказали Украине, России и европейцам, что готовы повторно участвовать в любом виде переговоров.