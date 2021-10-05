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Сенаторы предложили Байдену выслать из США 300 российских дипломатов

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Правительство России внесло США в список недружественных стран
Правительство России внесло США в список недружественных стран
Фото: depositphotos.com

Несколько американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий написали письмо президенту Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов, если Москва не позволит увеличить штат посольства США в России. Текст письма опубликован 5 октября на сайте одного из авторов письма, сенатора-республиканца Марко Рубио.

Авторами обращения к Байдену стали также глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, замглавы комитета Сената США по международным отношениям, республиканец Джим Риш.

В письме сенаторы напомнили, что 1 августа Россия запретила посольству США нанимать на работу россиян. Это поставило под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента удовлетворять потребности американцев, которые планируют поездки, работают или проживают в РФ. 

"Это подрывает способность персонала посольства, включая посла, выполнять важную работу по представлению политических интересов Соединенных Штатов в Москве. Россия давно считает нанятых российских сотрудников в Москве "американскими дипломатами". Это привело к тому, что в Штатах присутствуют более 400 российских дипломатов, в то время как дополнительное дипломатическое присутствие США в России насчитывает около 100 американцев", – написали сенаторы.

В Штатах уверены, что такая диспропорция недопустима.

"Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету в численности американских дипломатов, работающих в России, и российских дипломатов в США. Если этого не сделают, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов", – предупредили американские политики.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США. 

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз  в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

После встречи с Байденом, которая состоялась 16 июня, Путин анонсировал возвращение послов США и РФ на работу в свои дипломатические миссии. Антонов вернулся в США 20 июня, Салливан в Россию – 24 июня.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Теги: Россия, США, Джо Байден, Роберт Менендес, Марко Рубио, Вирджиния, дипломаты, сенатор, Кристофер Рэй, Джим Риш
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