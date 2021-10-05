Сенаторы предложили Байдену выслать из США 300 российских дипломатов

Авторами обращения к Байдену стали также глава комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес, сенатор от штата Вирджиния Марк Уорнер, замглавы комитета Сената США по международным отношениям, республиканец Джим Риш.

В письме сенаторы напомнили, что 1 августа Россия запретила посольству США нанимать на работу россиян. Это поставило под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента удовлетворять потребности американцев, которые планируют поездки, работают или проживают в РФ.

"Это подрывает способность персонала посольства, включая посла, выполнять важную работу по представлению политических интересов Соединенных Штатов в Москве. Россия давно считает нанятых российских сотрудников в Москве "американскими дипломатами". Это привело к тому, что в Штатах присутствуют более 400 российских дипломатов, в то время как дополнительное дипломатическое присутствие США в России насчитывает около 100 американцев", – написали сенаторы.

В Штатах уверены, что такая диспропорция недопустима.

"Россия должна выдать достаточно виз, чтобы приблизиться к паритету в численности американских дипломатов, работающих в России, и российских дипломатов в США. Если этого не сделают, мы призываем вас начать высылку российских дипломатов", – предупредили американские политики.