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США уволят более 180 сотрудников дипломатических представительств в России

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В Госдепе назвали "досадным" запрет дипмиссиям США нанимать сотрудников из России или третьих стран
В Госдепе назвали "досадным" запрет дипмиссиям США нанимать сотрудников из России или третьих стран
Фото: depositphotos.com

Соединенные Штаты уволят 182 сотрудника американских дипломатических представительств в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом сказано в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, которое опубликовано 30 июля.

"С августа правительство России запрещает Соединенным Штатам удерживать, нанимать или заключать договоры с сотрудниками из России или третьих стран, за исключением нашей службы охраны. Мы глубоко опечалены тем, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", – отметил Блинкен.

Госдепартамент назвал вводимые Россией меры "досадными". Американские дипломаты уверены, что такое решение серьезно повлияет на работу дипмиссий США в России.

"Это включает безопасность нашего персонала, а также нашу способность вести дипломатические переговоры с российским правительством. Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", – сказано в заявлении.

Контекст:

В 2021 году отношения США и России обострились. В частности, в марте, после того, как президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы, Россия вызвала посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций.

В марте – апреле США ввели несколько пакетов санкций против РФ за отравление и преследование российского оппозиционера Алексея Навального и вмешательство в американские выборы. США решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители спецслужб РФ.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй. Кроме этого, были высланы 10 сотрудников посольства США в Москве, а американскому послу в России Джону Салливану рекомендовали вернуться на родину для консультаций

В мае правительство РФ утвердило список недружественных стран (им запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатическом представительстве). В список внесли США. 

Вследствие этого американское посольство в России объявило, что с 12 мая прекращает обработку неиммиграционных виз для недипломатических поездок и продолжит оказывать только экстренные услуги для граждан США и обслуживать "очень ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока действия, а также иммиграционных виз  в случаях угрозы жизни или наступления смерти". С августа американские дипломаты в России прекратят предоставлять консульские услуги.

Салливан говорил в июле этого года, что штат посольства США в Москве после 1 августа сократится до 120 человек.

Теги: Россия, США, посольство, Москва, Госдепартамент США, Вашингтон, Екатеринбург, Владивосток, Энтони Блинкен, дипломаты
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