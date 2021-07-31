США уволят более 180 сотрудников дипломатических представительств в России

"С августа правительство России запрещает Соединенным Штатам удерживать, нанимать или заключать договоры с сотрудниками из России или третьих стран, за исключением нашей службы охраны. Мы глубоко опечалены тем, что это заставит нас уволить 182 местных сотрудника и десятки подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", – отметил Блинкен.

Госдепартамент назвал вводимые Россией меры "досадными". Американские дипломаты уверены, что такое решение серьезно повлияет на работу дипмиссий США в России.

"Это включает безопасность нашего персонала, а также нашу способность вести дипломатические переговоры с российским правительством. Соединенные Штаты будут выполнять свои обязательства, продолжая поддерживать предсказуемые и стабильные отношения с Россией", – сказано в заявлении.