Штат посольства США в Москве сократят до 120 человек

С 1 августа посольство расстанется с местными сотрудниками, многие из которых проработали в учреждении много лет. Таким образом, после 1 августа численность штата посольства США в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году, подчеркнул Салливан.

В 2016 году в дипмиссии работало 1200 человек, а после 1 августа из них останется лишь 120 человек, пояснил дипломат.

При этом Салливан напомнил, что в настоящее время бизнесом в России занимаются более 1150 американских компаний. В основном это коммерческие организации, которые работают в РФ, потому что "там есть хороший рынок", заключил посол.