С августа США перестанут предоставлять консульские услуги в России – посол

Салливан объяснил, что дипломаты не могут обрабатывать заявления на выдачу виз Фото: ЕРА

"После 1 августа у нас здесь будет работать очень мало человек, в силу чего мы не сможем предоставлять консульские услуги, в которых, как я знаю, так нуждаются и американцы, и россияне. И это не просто препятствие с точки зрения отношений между США и Россией. Это влечет за собой серьезные последствия личного характера для семей, а также коммерческие последствия для предприятий – как американских, так и российских", – сказал он.

По словам американского дипломата, консульские службы США "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".