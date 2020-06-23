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Трамп приостановил выдачу некоторых виз в США. Его решение раскритиковали в Amazon и Google

Администрация Белого дома заявила, что решение президента США Дональда Трампа о приостановлении некоторых виз направлено на то, чтобы предприятия нанимали в первую очередь американских рабочих.

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Администрация Трампа считает, что нельзя заменять американских работников, которые и так пострадали от пандемии, иммигрантами
Администрация Трампа считает, что нельзя заменять американских работников, которые и так пострадали от пандемии, иммигрантами
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп 22 июня издал указ, который продлевает до конца года приостановление некоторых виз, а также расширяет их перечень. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Его решение касается виз H-1B (для квалифицированных работников, в частности в технологической отрасли и науке), H-2B (для сезонных работников), если они не связаны с поставками продовольствия, H-4 (для ближайших родственников держателей визы H-1B), L-1 (для руководителей, работающих в крупных корпорациях) и некоторых J-1 (для научных сотрудников, участников программ обмена).

В Белом доме отмечают, что это решение направлено на то, чтобы предприятия нанимали в первую очередь американских рабочих.

"Многие работники пострадали не по своей вине из-за коронавируса, и они не должны оставаться в стороне, будучи замененными новой иностранной рабочей силой", – говорится в сообщении.

Администрация Трампа также доработала правила въезда, чтобы устранить стимул для подачи заявления о предоставлении убежища с основной целью получения документа о разрешении на работу.

"За некоторыми исключениями, мы не должны позволять большому количеству иностранных рабочих въезжать в Соединенные Штаты в то время, когда так много американцев потеряло работу", – отмечает пресс-служба Белого дома.

Также администрация Трампа приняла меры по реформированию иммиграционной программы H-1B. Теперь эта программа будет отдавать приоритет тем работникам, которым предлагается самая высокая заработная плата, обеспечивая прием наиболее квалифицированных кандидатов. Власти США также планируют закрыть лазейки, которые позволили работодателям заменить американских сотрудников дешевой иностранной рабочей силой.

Издание The Verge подчеркнуло, что большие технологические компании чаще всего берут на работу именно специалистов с визами H-1B. В комментарии журналистам представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что иммигранты вносят большой вклад в развитие США. По его словам, они не только способствовали технологическим прорывам и создали новые предприятия и рабочие места, но и обогатили американскую жизнь. Он уверен, что успех Америки зависит от компаний, имеющих доступ к лучшим талантам со всего мира.

Также недовольство решением Трампа выразили представители Amazon в комментарии Geek Wire. Действия администрации президента там назвали недальновидными, так как запрет на въезд в страну высококвалифицированных специалистов ставит под угрозу глобальную конкурентоспособность Америки.

Президент Microsoft Брэд Смит в Twitter заявил, что сейчас не время отрывать американскую нацию от мировых талантов или создавать неуверенность и беспокойство. 

"Иммигранты играют жизненно важную роль в нашей компании и поддерживают важнейшую инфраструктуру нашей страны. Они вносят свой вклад в эту страну в то время, когда мы нуждаемся в них больше всего", – написал он.

22 апреля Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев. Действие указа заканчивалось 21 июня.

21 июня президент США заявил, что введет новые ограничения на рабочие визы.

Теги: США, Белый дом, Дональд Трамп, визы
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