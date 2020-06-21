"Исключений будет мало, и они будут жесткими". Трамп заявил, что введет новые ограничения на рабочие визы в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ограничения направлены на сокращение въезда в страну иностранных рабочих.

Трамп заявил, что исключений из новых визовых правил будет мало Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких дней объявит о введении новых ограничений на визы, чтобы сократить въезд на территорию страны иностранных рабочих. Об этом он сообщил 21 июня в интервью телеканалу Fox News.

"Мы собираемся объявить что-то о визах завтра или послезавтра", – заявил Трамп.

Его спросили о предстоящих правилах нескольких различных категорий виз, включая программу H1-B для высококвалифицированных работников и программу L-1 для менеджеров, которые передают свои компании.

В ответ на вопрос о том, будут ли какие-либо исключения из новых визовых правил, президент сказал, что их будет очень мало.

"Они нужны для большого бизнеса, где есть определенные люди, которые приезжают на длительное время, но исключений очень мало, и они будут довольно жесткими", – отметил президент.

Конкретизировать информацию Трамп отказался.