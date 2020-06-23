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Трамп обвинил Обаму в госизмене

Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама совершил госизмену, потому что предыдущая администрация шпионила за избирательным штабом нынешнего главы Белого дома.

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Американские журналисты считают, что Трамп обвинил Обаму в госизмене безосновательно
Американские журналисты считают, что Трамп обвинил Обаму в госизмене безосновательно
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN News 23 июня обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене.

"Измена. Измена. Это измена!" – сказал Трамп.

Он утверждает, что предыдущая администрация "шпионила за его кампанией".

"Я говорил: "Они записывали на "пленку". Это было в кавычках. Я имел в виду современные способы записи. Но они шпионили за моей кампанией. Я говорил это давным-давно. Оказалось, я был прав. Посмотрим, что с ними сейчас будет", – сказал Трамп.  

Телеканал CNN отметил, что Трамп в течение нескольких месяцев публично обвинял Обаму в совершении преступлений, но неоднократно отказывался уточнять, о каких преступлениях идет речь. В интервью CBN News он впервые сказал, что имел в виду.

Журналисты CNN считают, что Трамп обвинил Обаму в госизмене "без каких-либо доказательств", поскольку в конституции США государственная измена определена достаточно узко: "Измена против Соединенных Штатов должна состоять только в ведении войны против них или присоединении к их врагам, оказании им помощи и поддержки".

Издание The Hill напомнило, что Трамп и его окружение обвиняли агентов ФБР в политической предвзятости во время расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В конечном итоге расследование было передано спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимался им с мая 2017 года по март 2019-го. Расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Трамп высмеивал расследование и называл его "охотой на ведьм".

В 2019 году минюст США пришел к выводу, что в решении ФБР начать расследование в отношении сотрудников штаба Трампа не было предвзятости, оно основывалось на адекватных подозрениях.

Обама был президентом США два срока подряд – с 2009-го по 2017 год. Трамп занимает пост президента с января 2017 года. Очередные выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года, Трамп намерен принимать в них участие.

Теги: США, Барак Обама, ФБР, Дональд Трамп, госизмена, выборы в США, Роберт Мюллер
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