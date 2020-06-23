Президент США Дональд Трамп считает, что его предшественник на посту главы государства Барак Обама совершил госизмену, потому что предыдущая администрация шпионила за избирательным штабом нынешнего главы Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBN News 23 июня обвинил своего предшественника на посту главы государства Барака Обаму в государственной измене.

"Измена. Измена. Это измена!" – сказал Трамп.

Он утверждает, что предыдущая администрация "шпионила за его кампанией".

"Я говорил: "Они записывали на "пленку". Это было в кавычках. Я имел в виду современные способы записи. Но они шпионили за моей кампанией. Я говорил это давным-давно. Оказалось, я был прав. Посмотрим, что с ними сейчас будет", – сказал Трамп.

EXCLUSIVE: President Trump on what crime President Obama would have been potentially committing regarding the previous administration spying on his campaign: "Treason. It’s treason." Watch the explosive clip from my White House interview with @realDonaldTrump @POTUS @WhiteHouse pic.twitter.com/IFui3fNigS — David Brody (@DavidBrodyCBN) June 22, 2020

Телеканал CNN отметил, что Трамп в течение нескольких месяцев публично обвинял Обаму в совершении преступлений, но неоднократно отказывался уточнять, о каких преступлениях идет речь. В интервью CBN News он впервые сказал, что имел в виду.

Журналисты CNN считают, что Трамп обвинил Обаму в госизмене "без каких-либо доказательств", поскольку в конституции США государственная измена определена достаточно узко: "Измена против Соединенных Штатов должна состоять только в ведении войны против них или присоединении к их врагам, оказании им помощи и поддержки".

Издание The Hill напомнило, что Трамп и его окружение обвиняли агентов ФБР в политической предвзятости во время расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. В конечном итоге расследование было передано спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимался им с мая 2017 года по март 2019-го. Расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

Трамп высмеивал расследование и называл его "охотой на ведьм".

В 2019 году минюст США пришел к выводу, что в решении ФБР начать расследование в отношении сотрудников штаба Трампа не было предвзятости, оно основывалось на адекватных подозрениях.

Обама был президентом США два срока подряд – с 2009-го по 2017 год. Трамп занимает пост президента с января 2017 года. Очередные выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года, Трамп намерен принимать в них участие.