США отозвали 113 виз сотрудников "Аэрофлота", которых подозревают в причастности к контрабанде iPhone и iPad в Россию

По данным американских правоохранителей, бывшие и нынешние сотрудники авиакомпании "Аэрофлот" были "курьерами" и помогали перевозить контрабандные гаджеты в Россию.

Американские правоохранители обвинили группу из 10 человек в организации схемы незаконной контрабанды электронных устройств в Россию на сумму более $50 млн. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк.

10 людям выдвинуты обвинения в контрабанде электронных устройств, в частности продуктов Apple (Apple iPhone, iPad и Apple Watch), из США в Россию с использованием курьеров, многие из которых были нынешними и бывшими сотрудниками авиакомпании "Аэрофлот", отметили в прокуратуре. Часть вывезенных устройств были украдены.

Восемь обвиняемых арестованы, еще двое скрываются от правоохранителей.

"В результате расследования Госдепартамент отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за участие в их схеме", – говорится в сообщении.