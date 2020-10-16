ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Госпогранслужба Украины пресекла попытки перемещения контрабанды на 534 млн грн

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что за 9 месяцев 2020 года количество попыток незаконного перемещения товаров выросло на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Почти половину попыток контрабанды пресекли на границах со странами ЕС.

На границе задержали денежных средств 8,56 млн грн, 7,5 млн российских рублей, $1,18 млн, &euro;0,73 млн
На границе задержали денежных средств – 8,56 млн грн, 7,5 млн российских рублей, $1,18 млн, €0,73 млн
Фото: depositphotos.com

С января по октябрь 2020 года Госпогранслужба Украины предотвратила более 3335 попыток незаконного перемещения товаров через границу. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В этом году количество выявленных попыток незаконного перемещения товаров на 6% больше, чем за 9 месяцев 2019-го, а сумма оценки выросла в 1,8 раза. Почти половину правонарушений прекратили на границах со странами ЕС (более 1,5 тыс. случаев), преимущественно на границе с Польшей (более 900 случаев)", – сказано в сообщении.

Пограничники предотвратили попытки незаконного перемещения через границу: сигарет – почти 8,5 млн пачек, алкогольной продукции  35 тыс. л, янтаря – 575,8 кг, предметов культурной ценности – более 5,86 тыс. единиц, денежных средств – 8,56 млн грн, 7,5 млн российских рублей, $1,18 млн, €0,73 млн.

По информации МВД, в приграничных областях за 9 месяцев выявлены 193 места накопления подакцизной продукции, изъято 9,5 млн пачек сигарет, 69 тыс. литров контрафактного спирта, 67 тыс. литров алкогольных изделий и 760 тонн горюче-смазочных материалов.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3419102254843108

Теги: МВД, Украина, Польша, валюта, Госпогранслужба, контрабанда, Евросоюз, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Мой стиль жизни мотивирует". Каменских рассказала, кто фотографирует ее голой и для кого публикует эти снимки
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
"Молилась, чтобы не умереть". Tarabarova рассказала, как рожала детей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
  Стоун высказалась о личной жизни и рассказала, как воспитывает приемных сыновей
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Три свадебных платья и смокинг. Как прошла свадьба Остапчука. Фото
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Брежнева показала фото из примерочной в боди
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
Шоптенко заявила, что до сих пор повенчана с Дикусаром
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
"Доверять людям следует с большой осторожностью". "ВИА Гру" покинула вторая солистка Меганская
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
  Каменец-Подолський, Хотын, Бакота. Бабкин снял клип на песню "Де би я". Видео
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"Слюнка капает". Горбунов и Осадчая показали запасы грибов на зиму
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
"За стены держалась, чтобы встать". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару переболела COVID-19
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "Страдаем и любим". Ани Лорак презентовала песню о любви и боли. Аудио
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
  "В моем понимании бизнес – это немножко другое". Grosu рассказала, чем зарабатывал на жизнь ее бывший муж
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
Frozen. Дочь Мадонны снялась в клипе на песню матери
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Возникает желание впиться в лицо". Ласточкин рассказал о своей странности
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
"Очень прикольненько получилось!". Комаровский с бокалом в руке показал "ключевой момент" празднования дня рождения в море
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
  Дорофеева: Очень хочется увидеть людей, которые не скребут деньги на концерт, а легко их покупают
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
"Хорошенький беременяш". Пресняков показал жену после полученных поздравлений о рождении ребенка
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
Умер знаменитый украинский клипмейкер, работавший с Поляковой, Тиной Кароль, Dzidzio, ТНМК
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Пара красивая. Дай бог, еще и счастливая". Каминская обнародовала романтическое видео с Дикусаром
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Этих мальчишек я брал с собой везде, теперь они меня катают на яхте". Комаровский показал своих сыновей
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
"Сижу сейчас и плачу". У жены Бабкина украли доступ к странице в Instagram
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Остапчук перед свадьбой прокомментировал отношения с экс-супругой
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Новое громкое заявление Королевой об измене Тарзана: С моей подачи муж пригласил эту девицу к нам в квартиру
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS