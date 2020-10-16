Госпогранслужба Украины пресекла попытки перемещения контрабанды на 534 млн грн

В Госпогранслужбе Украины сообщили, что за 9 месяцев 2020 года количество попыток незаконного перемещения товаров выросло на 6% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Почти половину попыток контрабанды пресекли на границах со странами ЕС.

С января по октябрь 2020 года Госпогранслужба Украины предотвратила более 3335 попыток незаконного перемещения товаров через границу. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"В этом году количество выявленных попыток незаконного перемещения товаров на 6% больше, чем за 9 месяцев 2019-го, а сумма оценки выросла в 1,8 раза. Почти половину правонарушений прекратили на границах со странами ЕС (более 1,5 тыс. случаев), преимущественно на границе с Польшей (более 900 случаев)", – сказано в сообщении.

Пограничники предотвратили попытки незаконного перемещения через границу: сигарет – почти 8,5 млн пачек, алкогольной продукции – 35 тыс. л, янтаря – 575,8 кг, предметов культурной ценности – более 5,86 тыс. единиц, денежных средств – 8,56 млн грн, 7,5 млн российских рублей, $1,18 млн, €0,73 млн.

По информации МВД, в приграничных областях за 9 месяцев выявлены 193 места накопления подакцизной продукции, изъято 9,5 млн пачек сигарет, 69 тыс. литров контрафактного спирта, 67 тыс. литров алкогольных изделий и 760 тонн горюче-смазочных материалов.