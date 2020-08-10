США частично возобновили выдачу виз украинцам

С 12 августа посольство США в Украине частично возобновляет выдачу неиммиграционных виз украинским гражданам. Пока получить их могут только студенты и участники программ обмена.

Украинские студенты и участники программ обмена с 12 августа могут получить разрешение на въезд в США. О частичном возобновлении выдачи неиммиграционных виз заявило посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

Собеседования будут проводиться только по визам типов F, M, J, говорится в сообщении.

Предоставление услуг по получению других типов виз возобновится, как только у посольства появится такая возможность.

В условиях пандемии коронавируса администрация президента США Дональда Трампа существенно ограничила иммиграцию в страну. В марте Госдепартамент приостановил обычную обработку виз в своих консульствах и посольствах за рубежом. США закрыли границу с Канадой и Мексикой и ввели существенные ограничения на въезд граждан европейских стран и Китая.

22 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на выдачу разрешений на постоянное проживание в США для некоторых категорий иностранцев. Его действие заканчивалось 21 июня.

22 июня Трамп продлил до конца года приостановление некоторых рабочих виз, а также расширил их перечень. В Белом доме отметили, что данное решение направлено на то, чтобы предприятия нанимали в первую очередь американских рабочих.