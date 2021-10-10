В МИД РФ заявили, что разрешение приехать в Москву Нуланд получила в обмен на отмену санкций против россиян

Она заявила, что визит Нуланд в Москву запланирован по инициативе Вашингтона, но она входит в число американцев, которые в России подпадают под санкции и не могли быть пущены на российскую территорию.

По словам Захаровой, вопрос решили "на паритетных началах".

Кто именно из россиян был убран из санкционных списков, спикер МИД РФ не уточнила.

Визит Нуланд планируется в период 11–13 октября. Среди тем, которые намерены обсудить на переговорах, – ситуация в Украине.