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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе три раза нарушили договоренности о перемирии, ранены трое украинских военных – штаб ООС

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы, сообщили в штабе
Украинские военные открывали ответный огонь и заставили боевиков прекратить обстрелы, сообщили в штабе
Фото: ЕРА

Незаконные вооруженные формирования России 23 октября три раза нарушили договоренности о перемирии, из них один раз – с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил проинформировал в Facebook утром 24 октября. 

"Неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие", – сообщили в штабе.

В результате обстрела боевиков двое украинских военных получили ранения и были госпитализированы. Состояние здоровья обоих оценивают как удовлетворительное. 

"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. По состоянию на 7.00 утра 24 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1225371151288832

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, боевики, госпиталь, обстрелы, война в Украине, Новозвановка, война на Донбассе, ранение, ракетный комплекс
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