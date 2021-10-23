На заседаниях ТКГ по Донбассу представители боевиков ведут себя крайне нагло, хамят уже и ОБСЕ – Гармаш

"Поскольку за ними Россия, они себя чувствуют очень уверенно, ведут себя крайне нагло, в буквальном смысле хамят на заседаниях трехсторонней контактной группы. Причем если раньше они хамили только нашей делегации, то сейчас они хамят уже и ОБСЕ", – сказал он.

Гармаш предполагает, что такую установку представителям боевиков дала РФ.

"Наверное, Россия дала им установку вот так "по беспределу" решать вопросы, провоцируя нас, мировое сообщество, поскольку ОБСЕ включает в себя 57 стран – членов организации, на какие-то действия, чтобы они могли отвечать еще более агрессивно", – объяснил он.