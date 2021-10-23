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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жители ОРДЛО не стали более пророссийскими, они устали от России и Украины – Гармаш

Гармаш считает, что на мнение жителей ОРДЛО влияет "промывание мозгов" российскими пропагандистами
Гармаш считает, что на мнение жителей ОРДЛО влияет "промывание мозгов" российскими пропагандистами
Фото: radiosvoboda.org

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не стали за семь лет более пророссийскими. Такое мнение 23 октября в интервью телеканалу "Дом" выразил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш.

"Я не верю в то, что после 30 лет Украины за семь лет России там все вдруг моментально поменялись и все стали чисто пророссийскими. Более того, я общаюсь с людьми, которые там. Они не стали более пророссийскими. Они стали более уставшими и от России, и от Украины", – сказал он.

Представитель украинской делегации в ТКГ отметил, что на мнение жителей ОРДЛО влияет ежедневное "промывание мозгов" российскими пропагандистами.

"Есть целые методики, примененные в Китае, опробованные, так и называется — манипуляция сознанием. Но в чем результат. Проводились исследования. Люди, которых там держали в концлагерях годами и каждый день обрабатывали, перевоспитывали, когда они все-таки выходили из-под влияния своих "воспитателей", то в большинстве своем очень быстро возвращались к прежним взглядам, хотя там они поддерживали ту позицию, которая позволяла им более комфортно существовать", – объяснил Гармаш.

Он считает, что, как только украинская власть вернет оккупированные территории под свой контроль и российские СМИ перестанут "промывать мозги" украинцам, "люди очень быстро вернутся к тем же позициям, которые у них были до этого".

"Естественно, это зависит от действий власти. Власть должна понимать психологическую травму этого населения, учитывать этот момент. [...] Здесь нужно говорить честно, что есть определенные политические силы, заинтересованные не в дестабилизации ситуации, а в эксплуатации этой темы в своих интересах. И, к сожалению, учитывая, что наши олигархические каналы используют эту тему, в том числе в борьбе за власть, против власти, которая демонстрирует сейчас свою открытость населению Донбасса и тому региону. Поэтому эти факторы нужно учитывать и, конечно, нужно на них как-то влиять и бороться", – подчеркнул Гармаш.

Он заявил, что заявления о том, что в ОРДЛО живут какие-то "не такие" люди, "фактически раскалывает Украину".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В прошлом году российские СМИ сообщили, что Россия стала чаще выдавать свои паспорта, при этом большинство новых граждан – украинцы.

Теги: Донбасс, пропаганда, боевики, Сергей Гармаш, украинцы, война в Украине, психология, конфликт, война на Донбассе, ОРДЛО, население
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