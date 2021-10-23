Дочь задержанного в Греции ветерана АТО: Родители ехали отдохнуть, вдохновиться красотой. Вместо этого отец оказался в тюрьме

Радкевич с женой и внуком ехали на фестиваль народного танца в Грецию на остров Тасос.

"Мой сын танцует, но он не участвовал в фестивале, собирается в следующем году. Мои родные просто ехали поддержать наших украинцев и немного отдохнуть. Ехали автобусом за позитивными эмоциями, посмотреть, как живут люди, вдохновиться красотой, природой. Вместо этого отец оказался в тюрьме", – рассказала Мария.

По ее словам, Александр Радкевич сейчас находится в следственном изоляторе в городе Комотини.

"Через адвоката, через консула мы узнаем, как он себя чувствует, все ли хорошо, насколько это возможно. Иногда отец нам звонит из автомата в изоляторе, но мы, конечно, сами звонить ему не можем", – отметила женщина.

Также Мария рассказала, как в 2014 году в зону проведения антитеррористической операции на Донбассе отправился служить ее муж. Александр Радкевич в то время с волонтерами съездил к нему и другим воинам передавать нужные вещи.

"Так он стал постоянно ездить на Донбасс, а потом решил пойти служить. В 2015 году, когда зять демобилизовался, Александр Радкевич отправился в армию. Отец тогда сказал: "Ну все, дома есть хозяин, теперь я могу спокойно идти. Папа был помощником начальника разведки разведывательного отделения управления, служил в 54-й ОМПБр. Подробностей службы не рассказывал – он очень берег нас", – вспомнила Мария.