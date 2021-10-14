"Свободу ветеранам". В Киеве прошел марш, посвященный защитникам Украины. Фоторепортаж
14 октября в Киеве по случаю Дня защитников и защитниц Украины прошел масштабный марш, участие в котором приняли, в частности, представители националистических партий (в том числе "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор"), ветераны войны, родственники погибших. Были лозунги "Свободу ветеранам", "Тюрьмы коллаборантам" и другие. Шествие происходило от парка Шевченко до Майдана Незалежности. "Буквы"
отмечают, что сначала планировали провести отдельные акции – Марш славы УПА и Марш нации, но в результате колонны объединились. Фотографии с мероприятия опубликовали агентство ЕРА
, издание "Буквы", партия "Национальный корпус"
. В ходе акции, в частности, поджигали файеры и сожгли чучело с надписью "Зе х...йло". По оценкам "Букв", в марше участвовали 10 тыс. человек, по оценкам "Национального корпуса" – более 20 тыс.